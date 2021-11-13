По словам Батьки, они с лидером РФ вышли из самых низов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он относится к российскому коллеге Владимиру Путину. Тему отношений с лидером РФ глава Республики поднял в интервью журналу "Национальная оборона".

Батька заявил, что их отношения с Путиным можно назвать братскими. По мнению Лукашенко, они оба одинаково смотрят на многие вещи.

Александр Григорьевич отметил, что у них с Владимиром Владимировичем было похожее детство. Он вырос на улице, а будущий президент России большую часть времени проводил во дворе. Получается, государственные деятели вышли из самых низов.

"Мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", – рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии признался, что его детство было непростым. Маленький Саша рос без отца. Что касается матери, то она не могла уделять сыну достаточное количество времени, так как была вынуждена работать не покладая рук. Поэтому большую часть времени Лукашенко был предоставлен сам себе.

Именно пройденная школа жизни сплотила президентов обеих стран. Они поняли, что мыслят в одном ключе. Александр Григорьевич добавил, что иногда им приходится по-разному "перемалывать действительность" из-за определенных обстоятельств, но общий вектор проглядывается всегда.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.