Лукашенко назвал белорусскую картошку и рубку дров главным секретом долголетия

Лукашенко назвал белорусскую картошку и рубку дров главным секретом долголетия
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька поделился лайфхаками по укреплению здоровья

Белорусский лидер Александр Лукашенко абсолютно убежден в том, что в здоровом теле – здоровый дух. При этом укрепить иммунитет и сделать его пуленепробиваемым для всевозможных инфекций и вирусов можно очень просто – главное, постоянно обеспечивать себе физические нагрузки и правильно питаться.

Лукашенко уверяет, что белорусам нужно иметь на столе только местные продукты. По мнению главнокомандующего, импортные угощения сокращают жизнь. При этом царем стола должна быть белорусская картошка – тогда крепкое здоровье обеспечено всем домочадцам.

Батька сообщил, что никогда в жизни не болел, потому что с самого раннего детства закалялся и вел активный образ жизни. В юном возрасте он ходил босиком по земле до самого наступления снега. Теперь у главы Белоруссии иммунитет – на зависть многим молодым.

А еще Лукашенко считает, что сейчас люди очень много болеют из-за неправильного образа жизни: сидячей работы и отсутствия активного отдыха. Сам Александр Григорьевич живет по другим законам. По его мнению, секретом долголетия является ежедневная рубка дров – сам Лукашенко уделяет этому делу целых два часа в день. Так что глава белорусов уверен, что никакая хворь, будь то коронавирус или другая инфекция, никогда его не одолеют.

Кстати, недавно Лукашенко высказался об отношениях с Владимиром Путиным. Батька уверяет, что у двух президентов в детстве и юности были одни и те же ценности.

Источник: Национальная оборона ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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