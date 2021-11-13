IT-стартап ЯRUS стал победителем «Гонки Героев» в 2021 году

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Экстремальный забег "Гонка Героев" прошел в Лужниках. Препятствия
и погодные условия преодолели представители различных российских компаний, в
том числе из Сбербанка, S7,
Газпромтранса, Алмаз-Антея и РБК.
Победителем гонки стал цифровой стартап из России ЯRUS. Второе место заняли представители авиакомпании S7. Забег позволил выявить лучшего в конкурентной борьбе, которая разворачивается не только в деловой сфере, но и в спортивной.
Участники "Гонки Героев" преодолели дистанцию более 5 км и находящиеся на их пути препятствия. Осенняя пора и погода также добавили экстрима при прохождении трассы.
Молодой российский стартап ЯRUS выразил готовность участвовать в дальнейших соревнованиях. Причем как в спортивных, так и в интеллектуальных. Неотъемлемой частью соревновательного духа компании выступает уважение к сопернику. Тем не менее, ЯRUS сосредоточен на IT-индустрии и в скором времени представит новшества своей экосистемы.
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