За год было совершено почти 22 млн поездок со скидкой

Благодаря акции "Время ранних" более 95 тысяч человек в день экономят на проезде в московском метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Акция "Время ранних" стартовала год назад – в ноябре 2020 года. Целью организаторов было разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии в утренние часы пик. Для этого ввели скидку на оплату проезда в будние дни с момента открытия метро и до 7:15, а также с 8:45 до 9:15.

"За год акцией "Время ранних" воспользовались более 21,5 миллиона пассажиров – как если бы все население Болгарии три раза проехалось в нашем метро",

– рассказал Максим Ликсутов.

В результате почти 5,7 тысяч пассажиров сдвинули время своих ежедневных поездок с пикового на льготное. Это сразу стало заметно по загруженности вагонов на самых многолюдных станциях. Например, на "Полежаевской" и "Кузнецком мосту" в утренний час пик теперь на 14% меньше пассажиров, чем раньше, а "Октябрьском поле" пассажиропоток снизился на 13%.

Скидка по акции "Время ранних" составляет до 50% от тарифа в зависимости от используемой системы оплаты.

Ранее московское метро стало победителем национальной премии по транспортной безопасности России.