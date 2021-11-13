Ветераны "Спартака" сыграли благотворительный матч в Москве

Собранные средства направят на помощь тяжелобольным людям

Ветераны футбольного клуба "Спартак" провели благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов столичной Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Русской православной церкви (РПЦ).

Игра состоялась в субботу, 13 ноября. На поле против команды "Госпитальеры", собранной из медиков и волонтеров больницы святителя Алексия, вышли звезды "красно-белых", в том числе Георгий Ярцев, Олег Романцев, Ринат Дасаев Вагиз Хидиятуллин, Владимир Бесчастных и другие знаменитые спортсмены.

"Ветеранские матчи всегда приносят много радости, так как мы все давние приятели и друзья. Когда любимый футбол совмещается с добрым делом, то для нас это еще ценнее. Очень приятно, что наша игра сможет помочь в сборе средств, которые пойдут на поддержку тяжелобольных людей",

– подчеркнул заслуженный тренер России Георгий Ярцев.

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу "Спартака". Собранные средства пойдут на закупку специального оборудования, средств гигиены и ухода за лежачими пациентами, а также на оплату работы медперсонала и реабилитацию подопечных больницы, рассказали в пресс-службе РПЦ.