На территорию страны не попадет не один беженец

С таким угрожающим заявлением выступили военные.



Сообщается, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада находится на участке территории вдоль госграницы с Белоруссией. Украинские военные намерены уничтожать мигрантов либо тех, кто может под них маскироваться. Ни один из беженцев на территорию Незалежной не попадет, говорится в сообщении в Фейсбуке.

Очередное осложнение ситуации с мигрантами наблюдается с начала ноября. Прибывшие законно на территорию Белоруссии беженцы теперь пытаются попасть на территорию Польши. Некоторым, как сегодня сообщали СМИ, удалось прорваться штурмом.

В соцсетях между тем появилось обращение мигрантов в исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель. Люди, страдающие от холода, взывают к немцам о помощи.