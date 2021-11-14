На Украине заявили о намерении уничтожать мигрантов на белорусской границе

На Украине заявили о намерении уничтожать мигрантов на белорусской границе
Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На территорию страны не попадет не один беженец

С таким угрожающим заявлением выступили военные.

Сообщается, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада находится на участке территории вдоль госграницы с Белоруссией. Украинские военные намерены уничтожать мигрантов либо тех, кто может под них маскироваться. Ни один из беженцев на территорию Незалежной не попадет, говорится в сообщении в Фейсбуке.

Очередное осложнение ситуации с мигрантами наблюдается с начала ноября. Прибывшие законно на территорию Белоруссии беженцы теперь пытаются попасть на территорию Польши. Некоторым, как сегодня сообщали СМИ, удалось прорваться штурмом.

В соцсетях между тем появилось обращение мигрантов в исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель. Люди, страдающие от холода, взывают к немцам о помощи.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

М
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а что скажет Большой БратГость
а что скажет большой брат.
у них братья ползают по пальмам остальные для них хозяева и нашальники
которые за печенюшки покупают все что хотят
М
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как бы вас не перерезали моджахеды,вы смелые когда с гражданскими воюете и то когда в спину или артой,из афгана драпали в женской одежде,по опыту партнеров из англии,но если эти начнут вас долбить то заверещите -а нас то за шоооо...
а что скажет Большой БратГость
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а что скажет большой брат.
Гость328211
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Свинорылые в своём амплуа! Всех уничтожить( Донбас с Луганском тоже), только ихняя свинорылость там должна паразитировать!
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