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С таким угрожающим заявлением выступили военные.
Сообщается, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада находится на участке территории вдоль госграницы с Белоруссией. Украинские военные намерены уничтожать мигрантов либо тех, кто может под них маскироваться. Ни один из беженцев на территорию Незалежной не попадет, говорится в сообщении в Фейсбуке.
Очередное осложнение ситуации с мигрантами наблюдается с начала ноября. Прибывшие законно на территорию Белоруссии беженцы теперь пытаются попасть на территорию Польши. Некоторым, как сегодня сообщали СМИ, удалось прорваться штурмом.
В соцсетях между тем появилось обращение мигрантов в исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель. Люди, страдающие от холода, взывают к немцам о помощи.
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