Как выглядит салон самолета Aurus – видео

Как выглядит салон самолета Aurus – видео
Фото: UAC/www.globallookpress.com
Воздушное судно показали на Dubai Airshow

СМИ опубликовали кадры, где можно в деталях рассмотреть, как выглядит салон российского самолета Aurus. Публике продемонстрировали воздушное судно на выставке Dubai Airshow, которую открыли в воскресенье, 14 ноября.

На видео можно увидеть, что самолет рассчитан на шесть человек. На выставке показали, что рядом с каждым местом можно развернуть удобный стол и использовать его для того, чтобы поесть или поработать. Среди прочих удобств есть еще и телевизор. Салон поделен на две части. Одна – для переговоров и приема пищи, во второй размещены диваны и ЖК-панели.

Как отмечает РИА Новости, лайнер рассчитан на полеты до 7,2 тысячи километров.

Изначально планировалось, что вся линейка Aurus будет использоваться только первыми лицами страны. Напомним, туда входят, помимо самолета, еще и автомобили – это лимузин, седан и даже кабриолет. Позже стало известно о серийном выпуске машин.

Представительские авто Aurus публика увидела еще во время переговоров президента РФ Владимира Путина с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом в Финляндии. Лимузины произвели большое впечатление.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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