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СМИ опубликовали кадры, где можно в деталях рассмотреть, как
выглядит салон российского самолета Aurus. Публике продемонстрировали воздушное
судно на выставке Dubai Airshow, которую открыли в воскресенье, 14 ноября.
На видео можно увидеть, что самолет рассчитан на шесть человек. На выставке показали, что рядом с каждым местом можно развернуть удобный стол и использовать его для того, чтобы поесть или поработать. Среди прочих удобств есть еще и телевизор. Салон поделен на две части. Одна – для переговоров и приема пищи, во второй размещены диваны и ЖК-панели.
Как отмечает РИА Новости, лайнер рассчитан на полеты до 7,2 тысячи километров.
Изначально планировалось, что вся линейка Aurus будет использоваться только первыми лицами страны. Напомним, туда входят, помимо самолета, еще и автомобили – это лимузин, седан и даже кабриолет. Позже стало известно о серийном выпуске машин.
Представительские авто Aurus публика увидела еще во время переговоров президента РФ Владимира Путина с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом в Финляндии. Лимузины произвели большое впечатление.
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