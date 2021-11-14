Как избавиться от моли: три эффективных способа

Как избавиться от моли: три эффективных способа
Фото: Oliver Berg/dpa/www.globallookpress.com
Прогнать вредителя можно с помощью определенных запахов

Наступили холода, поэтому настало время доставать из шкафов теплые пальто, шубы и дубленки. И тут многих может ждать неприятный сюрприз – моль. Это белокрылое насекомое способно испортить дорогостоящие наряды в один миг. Избавиться от вреднительницчы можно быстро и дешево. 

Первый способ 

Избавиться от моли можно с помощью лаванды, пижмы или полыни. Нужно купить несколько веточек, а после положить его в шкаф. Последние два растения можно класть в засушенном виде. В этом случае листья нужно сложить в специальный мешочек, которые следует повесить рядом с одеждой. Тогда вредители буквально сбегут из гардероба. 

Второй способ 

Если не хотите заморачиваться с листьями, есть еще более простой способ. В этом случае на помощь придут эфирные масла. Лучше всего брать апельсиновое, лимонное или чайного дерева. Смочите в эфирном масле большой ватный шарик, а затем уберите его в шкаф. В гардеробе будет стоять приятный запах, а от моли не останется и следа. 

Третий способ 

Для этого варианта понадобится уксус. Его следует разогреть на сковороде в течение десяти минут. После нужно перелить жидкость в стакан и оставить его в шкафу. В качестве профилактики таким раствором можно протирать полки. Тогда вашу одежду никто и ничто не испортит. 

Еще один лайфхак – вешалки из кедра. Они отпугнут насекомых. 

Не забывайте о профилактике. Следите, чтобы одежда, которую вы складываете в шкаф, была сухой. Переодически проветривайте гардероб. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось способом, который поможет остановить тараканов, которые лезут от соседей. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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