Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей
Фото: mos.ru
На этих улицах сохранится уют

Переулкам между Тверской и Никитской улицами в ходе реконструкции добавят зелени и комфорта. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что благоустройство данного района будет завершено в 2022 году. Москвичи могут высказать мнение о благоустройстве района между Тверской и Большой Никитской на портале "Активный гражданин".

Работы планируется провести сразу на нескольких улицах: Брюсов переулок, Леонтьевский переулок, Большой и Малый Гнездниковский переулки, а также Шведский тупик. Несколько лет назад столичными властями были благоустроены Газетный и Никитский переулки. 

"Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение",

– подчеркнул мэр.

Пешеходные тротуары станут шире и удобнее. Вместо хаотичной парковки машин организуют карманы для стоянки. После благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем главная улица столицы – Тверская. При этом там сохранится спокойствие и уют, пообещал градоначальник.

Предложения по благоустройстве района власти выработали в ходе диалога с местными жителями.

"Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках",

– рассказал мэр Москвы.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА

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