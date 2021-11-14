Собянин рассказал о благоустройстве переулков рядом с Тверской улицей

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Переулкам между Тверской и Никитской улицами в ходе реконструкции добавят зелени и комфорта. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что благоустройство данного района будет завершено в 2022 году. Москвичи могут высказать мнение о благоустройстве района между Тверской и Большой Никитской на портале "Активный гражданин".
Работы планируется провести сразу на нескольких улицах: Брюсов переулок, Леонтьевский переулок, Большой и Малый Гнездниковский переулки, а также Шведский тупик. Несколько лет назад столичными властями были благоустроены Газетный и Никитский переулки.
"Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение",
– подчеркнул мэр.
Пешеходные тротуары станут шире и удобнее. Вместо хаотичной парковки машин организуют карманы для стоянки. После благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем главная улица столицы – Тверская. При этом там сохранится спокойствие и уют, пообещал градоначальник.
Предложения по благоустройстве района власти выработали в ходе диалога с местными жителями.
"Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках",
– рассказал мэр Москвы.
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