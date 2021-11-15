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Китайцы не скрывают, что обожают блюда русской кухни.Более того, в Поднебесной есть немало ресторанов, которые предлагают побаловать себя чем-то из России. Пользователи WeChat составили свой рейтинг любимых продуктов.
Борщ занимает первое место в топ-10. Многие китайцы рассказывают, что готовы есть этот суп на завтрак, обед и ужин, потому что он не приедается и обладает уникальным вкусом.
Пользователи социальной сети отметили, что любят сладкие вареники. Особенно китайцам нравится, что русские никогда не скупятся на начинку. "Это было восхитительно вкусно, что я не могла остановиться!" – поделилась своими воспоминаниями одна из жительниц Китая.
С определенной теплотой вспоминают в Китае и о пирожках. Пользователи сошлись во мнении, что русские пирожки – блюдо уникальное и ни на что не похожее.
Этот салат попал в рейтинг, потому что многие китайцы, оказавшиеся на Новый год в России, до сих пор не могут забыть его вкус. Также пользователей позабавило необычное название блюда.
Многие путают пышки с пончиками, но это не так. Слава о петербургских пышках дошла даже до Китая, поэтому побывавшие в северной столице настоятельно рекомендуют попробовать это необычное лакомство.
"Русский хлеб – это моя любовь. Он хорошо насыщает, поэтому можно избежать постоянных перекусов",
– написал один из комментаторов.
"Уникальный летний суп", – так описали жители Китая окрошку. Блюдо многим понравилось тем, что в жару оно спасает от жажды, но при этом достаточно хорошо утоляет чувство голода.
Изначально некоторым пользователям показалось, что квас – это разведенный водой соевый соус. Но вкус настолько незабываем, что некоторые готовы вновь вернуться в Россию, чтобы выпить квас еще раз.
Ранее китайцы оценили популярные русские закуски.
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