Больше всего жители Поднебесной любят борщ и вареники

Китайцы не скрывают, что обожают блюда русской кухни.Более того, в Поднебесной есть немало ресторанов, которые предлагают побаловать себя чем-то из России. Пользователи WeChat составили свой рейтинг любимых продуктов.

Борщ

Борщ занимает первое место в топ-10. Многие китайцы рассказывают, что готовы есть этот суп на завтрак, обед и ужин, потому что он не приедается и обладает уникальным вкусом.

Вареники

Пользователи социальной сети отметили, что любят сладкие вареники. Особенно китайцам нравится, что русские никогда не скупятся на начинку. "Это было восхитительно вкусно, что я не могла остановиться!" – поделилась своими воспоминаниями одна из жительниц Китая.

Пирожки

С определенной теплотой вспоминают в Китае и о пирожках. Пользователи сошлись во мнении, что русские пирожки – блюдо уникальное и ни на что не похожее.

Селедка под шубой

Этот салат попал в рейтинг, потому что многие китайцы, оказавшиеся на Новый год в России, до сих пор не могут забыть его вкус. Также пользователей позабавило необычное название блюда.

Соленья

Пышки

Чего в России только не засаливают: огурцы, помидоры, морковь, грибы, арбуз. Жители Китая признались, что обязательно везут на родину хотя бы одну-две баночки солений, потому что так, как их готовят в России, не делают больше нигде в мире.

Многие путают пышки с пончиками, но это не так. Слава о петербургских пышках дошла даже до Китая, поэтому побывавшие в северной столице настоятельно рекомендуют попробовать это необычное лакомство.

Черный хлеб

Для многих китайцев есть черный хлеб было непривычно, но после они его распробовали.

"Русский хлеб – это моя любовь. Он хорошо насыщает, поэтому можно избежать постоянных перекусов",

– написал один из комментаторов.

Окрошка

"Уникальный летний суп", – так описали жители Китая окрошку. Блюдо многим понравилось тем, что в жару оно спасает от жажды, но при этом достаточно хорошо утоляет чувство голода.

Блины

Квас

Многих привлекла цена этого блюда. Туристы отметили, что русские блинчики – мягкие и воздушные. Тем более, что всегда можно добавить какую-нибудь начинку: от сгущенки до красной икры.

Изначально некоторым пользователям показалось, что квас – это разведенный водой соевый соус. Но вкус настолько незабываем, что некоторые готовы вновь вернуться в Россию, чтобы выпить квас еще раз.

Ранее китайцы оценили популярные русские закуски.