Незабываемый вкус: китайцы составили топ-10 русских блюд

Незабываемый вкус: китайцы составили топ-10 русских блюд
Фото: pixabay.com
Больше всего жители Поднебесной любят борщ и вареники

Китайцы не скрывают, что обожают блюда русской кухни.Более того, в Поднебесной есть немало ресторанов, которые предлагают побаловать себя чем-то из России.  Пользователи WeChat составили свой рейтинг любимых продуктов. 

Борщ 

Борщ занимает первое место в топ-10. Многие китайцы рассказывают, что готовы есть этот суп на завтрак, обед и ужин, потому что он не приедается и обладает уникальным вкусом. 

Вареники 

Пользователи социальной сети отметили, что любят сладкие вареники. Особенно китайцам нравится, что русские никогда не скупятся на начинку. "Это было восхитительно вкусно, что я не могла остановиться!" – поделилась своими воспоминаниями одна из жительниц Китая. 

Пирожки 

С определенной теплотой вспоминают в Китае и о пирожках. Пользователи сошлись во мнении, что русские пирожки – блюдо уникальное и ни на что не похожее. 

Селедка под шубой 

Этот салат попал в рейтинг, потому что многие китайцы, оказавшиеся на Новый год в России, до сих пор не могут забыть его вкус. Также пользователей позабавило необычное название блюда. 

Соленья

Чего в России только не засаливают: огурцы, помидоры, морковь, грибы, арбуз. Жители Китая признались, что обязательно везут на родину хотя бы одну-две баночки солений, потому что так, как их готовят в России, не делают больше нигде в мире. 

Пышки 

Многие путают пышки с пончиками, но это не так. Слава о петербургских пышках дошла даже до Китая, поэтому побывавшие в северной столице настоятельно рекомендуют попробовать это необычное лакомство. 

Черный хлеб

Для многих китайцев есть черный хлеб было непривычно, но после они его распробовали.

"Русский хлеб – это моя любовь. Он хорошо насыщает, поэтому можно избежать постоянных перекусов",

– написал один из комментаторов. 

Окрошка 

"Уникальный летний суп", – так описали жители Китая окрошку. Блюдо многим понравилось тем, что в жару оно спасает от жажды, но при этом достаточно хорошо утоляет чувство голода. 

Блины

Многих привлекла цена этого блюда. Туристы отметили, что русские блинчики – мягкие и воздушные. Тем более, что всегда можно добавить какую-нибудь начинку: от сгущенки до красной икры. 

Квас 

Изначально некоторым пользователям показалось, что квас – это разведенный водой соевый соус. Но вкус настолько незабываем, что некоторые готовы вновь вернуться в Россию, чтобы выпить квас еще раз. 

Ранее китайцы оценили популярные русские закуски. 

Источник: WeChat
Юлия МИХАЙЛОВА
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