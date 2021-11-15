Над МКС нависла серьезная опасность

Наших космонавтов, находящихся на Международной космической станции, попросили оперативно перейти на борт корабля "Союз МС-19". Причина кроется в том, что в 10:06 по московскому времени в опасной близости от МКС пролетит крупный космический мусор.



Сообщается, что рядом со станцией может пронестись обломок спутника. Этот космический мусор представляет серьезную угрозу для площадки. Американские коллеги наших космонавтов планируют скрыться на своей части МКС и закрыть все люки в целях безопасности.

Напомним, недавно космическую станцию посетил первый в истории киноэкипаж. Оказалось, что, помимо прочего, деятели культуры провели своеобразный медицинский эксперимент.