Москвичи могут обсудить проект работ на портале "Активный гражданин"

За последние десять лет Москва значительно преобразилась. Мэрия прикладывает большие усилия для комплексного благоустройства города. Жителей и гостей российской столицы сегодня не могут не радовать ухоженные улицы, безопасные тротуары, отреставрированные здания, зеленые насаждения. Жить стало комфортно во всех районах, потому что при проведении работ власти ориентируется прежде всего на мнение москвичей.

В следующем году планируется благоустроить Хрустальный переулок. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что эта небольшая улочка между Гостиным двором и Средними торговыми рядами, связывающая Ильинку и Варварку, в обычное время была местом активного движения людей и машин.

"В последние годы Хрустальный переулок фактически выпал из городского пространства в связи с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов", – добавил Собянин.

По словам главы столичного региона, в ходе благоустройства этой территории большая часть городского пространства будет оборудована для пешеходов. Также там организуют несколько парковочных мест.

В переулке после обновления разместятся музеи Московского Кремля, что значительно повысит его проходимость. Для удобства горожан власти планируют сделать зону максимально свободной, поэтому уличные фонари будут размещены на фасадах Гостиного двора.

Важно отметить, что до начала благоустройства власти намерены обсудить проект работ с жителями столицы. Москвичи могут поделиться своим мнением на портале "Активный гражданин".