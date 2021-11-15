Столбик термометра опустится до -19°C

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в столичный регион придет настоящая зима. По словам эксперта, сильные морозы ожидаются в конце этого месяца.

Как объяснил Тишковец на личной инстаграм-странице, причиной резкого похолодания будет так называемое "арктическое вторжение". Температура воздуха в итоге достигнет -19°C.

Поначалу столбик термометра будет держаться на отметке -13°C в ночное время и -7°C – в дневное. К концу ноября в московском регионе станет еще холоднее.

Также в Москве и Московской области ожидаются обильные осадки. К выходным может появиться устойчивый снежный покров, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Метеоролог Александр Голубев отметил, что пятница, 19 ноября, станет самым снежным днем за всю неделю, сообщает "Радио 1".