Москва станет обладателем самого молодого парка метро в мире – Собянин

Жители и гости столицы для передвижений по городу все чаще предпочитают общественный транспорт личному

Москва активно занимается обновлением подвижного состава метрополитена. Через три года большинство вагонов в столичной подземке будут самыми новыми и современными. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

По плану, обновление подвижного состава метрополитена к 2024 г. составит 80%. Таким образом московское метро станет самым молодым и современным в мире.

"Такой динамики в мире нет. Москва – номер один в мире по динамике обновления, развития подвижного парка метрополитена",

– приводит портал mos.ru слова мэра, сказанные им в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Аналогичные усилия власти города предпринимают и в отношении других видов городского общественного транспорта. Активно развивается сеть железнодорожных станций, на улицах становится больше экологичных электробусов, возрождают речные пассажирские перевозки.

Результат налицо. Если 10 лет назад москвичи предпочитали ездить на личных автомобилях по городу, то теперь все больше людей пользуется услугами общественного транспорта.

"Сегодня общественный транспорт города Москвы – один из лучших в мире и по своему качеству, и по динамике развития", – подчеркнул мэр столицы.

Ранее в Москве подвели итоги первого года действия акции "Время ранних", в рамках которой пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в определенные утренние часы получают скидку на проезд до 50%.