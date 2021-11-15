Азербайджан установил КПП на дороге к армянским поселениям

Азербайджан установил КПП на дороге к армянским поселениям
Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Граждане Армении могут лишиться возможности свободно передвигаться по местности

Азербайджан установил пункт пропуска у села Чакатен на дороге в армянский город Кафан. Он начал работать с 15 ноября. Об этом сообщил мэр Кафана Геворк Парсян.

Село Чакатен стоит на дороге Горис – Кафан, которую с прошлого года контролирует Баку. Если Азербайджан перекроет ее в этом месте, от сообщения с Арменией окажутся отрезанными шесть армянских сел Сюникской области с населением 6 тысяч человек.

Теоретически, жители смогут ездить через Мегри, но этот путь составляет около 150 км, тогда как сейчас, чтобы добраться до Кафана, нужно преодолеть расстояние всего в 7-8 км, уточнил Парсян.

Он добавил, что пока у него нет информации, как будет работать азербайджанский пункт пропуска и будут ли там взимать таможенный сбор с армян.

В Армении уже предупредили, что зеркально установят КПП на своем участке дороги.

Ранее представители Баку и Еревана поругались на заседании в рамках СНГ.

Источник: Armenia Today
Николай ВИКТОРОВ
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