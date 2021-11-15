Москвичам рассказали о способах утилизации снега в городе

Зимой в городе будет работать 56 стационарных снегосплавных пунктов

Москва готовится к зиме. Пока город еще не укрыт снегом, но уже скоро коммунальщикам придется днем и ночью чистить дворы и улицы от сугробов. О том, как устроен в столице процесс утилизации снега, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Грузовики со снегом будут принимать на снегосплавных пунктах. Их в городе организовано 56. К началу сезона их тщательно проверили и, где требовалось, провели ремонт оборудования.

"Общая мощность 56 снегосплавных пунктов позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов",

– приводит слова Бирюкова телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Из грузовиков снег сбрасывается в приемный бункер, где специальными сепараторами-дробилками измельчаются крупные куски слежавшегося снега и льда. Эта крошка оправляется в резервуары, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Температура этих вод не ниже +10°C, поэтому снег быстро тает. При этом весь собранный со снегом уличный мусор оседает в песколовках.

Затем талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и в очистные сооружения, где проходит весь комплекс механической и биологической очистки. Там, где использовать сточные воды из канализации не удобно, применяются специальные горелки.