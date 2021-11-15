Некоторые сценарии начали воплощаться в реальной жизни

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обратила внимание на пророчество, которое скрыто в картине "Вечный зов" 1973 года.

В своем телеграм-канале Шукшина опубликовала комментарий одного из пользователей "Фейсбука". Мужчина проанализировал момент из телефильма и пришел к выводу, что в нем можно найти точное описание современного мира.

В одной из сцен герой задался вопросом, почему простые советские люди готовы отдать свои жизни ради защиты родины. Его собеседник назвал данный феномен "фанатизмом". Он заявил, что в скором времени от подобной доблести не останется и следа. Мол, все коммунистическое будет вытравлено из мозгов народа.

"Вот закончится война, и тогда начнется другая война. За нами идеологическая машина западного мира", – отметил один из героев.

Он добавил, что в стране найдется большое количество желающих, которые станут разрушать единство народа изнутри. Делать это они будут ради денег. Ведь, по словам героя, "деньги сделают все".

Также автор поста обратил внимание на один отрывок из одноименного романа Анатолия Иванова. В нем говорится о том, что если люди начнут забывать историю своего народа, то ими можно будет легко манипулировать. И тогда наступит "царство сплошного мракобесия".

Шукшина согласилась с мнением комментатора относительно того, что описанные в "Вечном зове" сценарии начали воплощаться в жизнь в современном мире.

Ранее появилась информация о том, что Шукшиной может грозить срок за недавнее обращение к россиянам.