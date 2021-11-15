Данная процедура поможет установить настоящую причину смерти вождя

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад планирует эксгумировать останки советского партийного деятеля. Также родственник вождя хочет перезахоронить его тело на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Иосиф Виссарионович скончался 5 марта 1953 года в возрасте 74 лет. На данный момент его останки покоятся в могиле у Кремлевской стены.

В интервью изданию "Лайф" пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин заявил, что процедура эксгумации поможет установить настоящую причину смерти Сталина. По одной из версий, госдеятель был убит.

Горжанкин отметил, что самочувствие Иосифа Виссарионовича резко ухудшилось после ужина с Георгием Маленковым, Лаврентием Берией и Никитой Хрущевым.

"Версия об отравлении остается основной", – высказался он.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Селима, рассказала, что целью мужчины является проведение судебно-медицинской экспертизы останков Сталина. После выяснения обстоятельств смерти Иосифа Виссарионовича его правнук хочет перезахоронить тело.

Дело в том, что партийный деятель желал, чтобы его тело было погребено на Новодевичьем кладбище. Именно там нашла свое последнее пристанище вторая супруга маршала Советского Союза Надежда Аллилуева. Бенсаад намерен исполнить волю родственника посмертно.

Биограф семьи Сталиных Лана Паршина сообщила, что процедура эксгумации будет скорее всего проводиться под руководством известного французского судмедэксперта Филиппа Шарлье.