Ученые назвали увеличивающий риск инфаркта продукт

В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек

Употребление соли способно стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. К данному выводу пришли американские ученые.

Результаты исследования появились на страницах Медицинского журнала Новой Англии.

Ученые изучили анализы мочи более 10 тысяч человек. Средний возраст респондентов составил 51,5 года. Специалисты наблюдали за ними около девяти лет. За это время они выявили 571 случай сердечно-сосудистых патологий.

Исследователи пришли к следующему выводу – чем больше соли потребляет человек, тем выше риск инфаркта или инсульта. При этом вероятность развития проблем с сердцем и сосудами увеличивается на 18%, передает МИР24

Источник: Медицинский журнал Новой Англии ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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