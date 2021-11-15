Бизнес попросил не поддерживать законопроект, могущий создать админбарьеры при строительстве

Бизнес попросил не поддерживать законопроект, могущий создать админбарьеры при строительстве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Предлагаемый проект содержит завышенные требования, заявили в организации

"Опора России" обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой отказаться от поддержки изменения в ФЗ "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". Объединение направило соответствующее письмо, в котором предлагает принять после обсуждения на уровне общественности проект постановления, который смог бы установить границы территорий, где могут располагаться объекты "археологического наследия". Указанную компетенцию, считают авторы, необходимо оставить за кабмином.

В "Опоре" также заявили, что деятельность по изучению и выявлению объектов осуществляется на основе разрешения от РАН. Академия наук также занимается результататми проведенных работ. Авторы уверены, что законопроект в предложенном варианте влечет критические риски для строительной деятельности по всей стране, так как усложнит порядок выдачи разрешений и создаст новые административные барьеры, что в итоге увеличит сроки и цены работ.

Организация предлагает выдвинуть на общественное обсуждение проект постановления, который установит критерии определения границ территорий, в рамках которых могут быть объекты археологического наследия.

"Опора России" уверена, что ценообразование работ с их объемом, а также процесс проведения экспетиз имеет непрозрачный характер: так, постановление кабмина о государственой историко-культурной экспертизе содержит "завышенные требования к экспертам" и сужает перечень самих участников процедуры, при этом не имеет оснований для обжалования заключения экспертизы.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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