Женщину отправят в колонию общего режиме

Талдомский районный суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы женщину, издевавшуюся над собственной дочерью. Фигурантка оставила ребенка мужчине, который вел антиобщественный образ жизни.

До весны этого года девочка жила в неотапливаемом помещении, была лишена продуктов питания и средств личной гигиены. Ребенок с психическим расстройством не получил квалифицированной медпомощи, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Суд признал мать виновной в соответствии со статьями 117.2 и 156 УК РФ – истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима.