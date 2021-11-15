Над новыми духами пришлось основательно поработать

Советский и российский парфюмер, основательница Школы парфюмерного мастерства Жанна Гладкова рассказала журналистам об аромате, который создала персонально для президента России Владимира Путина. Парфюм оказался подарком ко дню рождения главы государства.



Заказчиком оказалась бывшая жена российского лидера Людмила Путина. Женщина попросила помощи у Гладковой – той пришлось перебрать множество компонентов, чтобы придать новому аромату особый смысл.

В любом букете запахов, которые способен услышать человек, имеется противоположное звучание, утверждает Гладкова. Самый эффективный результат – это смешение наиболее "полярных" компонентов, которые резко отличаются друг от друга.

Специалист выстроила в своих мыслях определеную картину. Так как президент России по своей обязанности должен держаться на определенной дистанции и сохранять лицо, то стоило определиться с грамотным холодным, даже металлическим оттенком.

При этом Гладкова попыталась противопоставить этому человеческие черты, создав оттенок древесно-амбрового запаха – президенты тоже остаются людьми. Сам Путин, уверена Жанна, производит впечатление теплой и мягкой натуры, а также имеет привлекательные черты.

Людмила Путина не единожды обращалась к ней за услугами. Гладковой и до этой истории приходилось работать над духами для российского лидера, которые ей также весьма приглянулись, передает телеканал "360".



Ранее журналисты рассказали о подарке, который преподнес израильский премьер Беннет Владимиру Путину во время встречи, прошедшей в Сочи.