Чтобы в доме всегда водились деньги: как правильно подметать полы

Чтобы в доме всегда водились деньги: как правильно подметать полы
Фото: depositphotos.com
Важно проводить уборку только одним изделием

Эзотерики считают, что с помощью веника можно привлечь удачу и финансовое благополучие. Для этого нужно следовать определенным правилам.

Наши предки считали, что под веником прячется домовой. Чтобы не разгневать духа, нужно было постоянно держать изделие в чистоте. 

Как правильно подметать полы

1. Необходимо проводить уборку только одним веником. Если использовать два разных изделия, это приведет к денежным потерям.

2. Нельзя позволять гостям подметать в вашем доме. Суеверные люди уверены, что в таком случае чужой человек притянет к себе всю положительную энергетику, которая отвечает за финансовое благополучие.

3. По словам эзотериков, по завершении уборки нельзя оставлять пакеты с мусором за порогом квартиры. Ослушавшихся ждут проблемы со здоровьем и сложности с деньгами.

4. Чтобы деньги водились в кошельке, желательно приобрести новый веник 31 декабря. 

5. Чтобы очистить энергетику в квартире после того, как в ней побывал не очень приятный человек, достаточно просто подмести полы. Тогда от оставшегося негатива не останется и следа.

6. Еще одно суеверие связано с дорогой. Если кто-то отправляется в дальний путь, и вы хотите, чтобы путешествие прошло удачно, не берите в руки веник до того момента, пока человек не прибудет в пункт назначения. 

Ранее"Утро.News" рассказывало, когда нужно подметать, чтобы стать богаче. Самыми благоприятными днями недели были названы вторник, среда, четверг и суббота. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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