В романе Достоевского нашли предсказание о пандемии коронавируса

В романе Достоевского нашли предсказание о пандемии коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Писатель описывал "микроба из Азии" в "Преступлении и наказании"

В Москве появился Дом Достоевского. Открытие музея решили приурочить к 200-летию классика отечественной литературы. В центре инсталляции – работа Михаила Шемякина, на которой изображены герои книг писателя. Художник также обратил внимание на то, что в своем произведении "Преступление и наказание" автор предсказал пандемию коронавируса. 

Создатель центральной работы в композиции во время пресс-конференции обратил внимание на один из эпизод романа. В своем сне главный герой, Родион Раскольников, видит некого "микроба" из Азии. В тот момент персонаж книги находился на каторге. 

Шемякин напомнил, что Раскольников видит, как этот вирус хочет уничтожить весь мир, включая Европу и Россию, пишет "Пятый канал"

"Люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции", 

– объяснил художник. 

Шемякин также указал на то, что настоящий гений, как правило, еще и пророк. Поэтому порой в некоторых произведениях можно найти удивительные вещи. Нужно лишь внимательнее читать. 

Ранее стало известно, что именитая ясновидящая Ванга назвала день и год окончания пандемии в мире. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Европа последовала совету Путина: Брюссель выдал свою версию переговоров с Минском

Новые евросанкции против Минска будут приняты в ближайшее время

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей