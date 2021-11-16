Писатель описывал "микроба из Азии" в "Преступлении и наказании"

В Москве появился Дом Достоевского. Открытие музея решили приурочить к 200-летию классика отечественной литературы. В центре инсталляции – работа Михаила Шемякина, на которой изображены герои книг писателя. Художник также обратил внимание на то, что в своем произведении "Преступление и наказание" автор предсказал пандемию коронавируса.

Создатель центральной работы в композиции во время пресс-конференции обратил внимание на один из эпизод романа. В своем сне главный герой, Родион Раскольников, видит некого "микроба" из Азии. В тот момент персонаж книги находился на каторге.

Шемякин напомнил, что Раскольников видит, как этот вирус хочет уничтожить весь мир, включая Европу и Россию, пишет "Пятый канал".

"Люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции",

– объяснил художник.

Шемякин также указал на то, что настоящий гений, как правило, еще и пророк. Поэтому порой в некоторых произведениях можно найти удивительные вещи. Нужно лишь внимательнее читать.

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