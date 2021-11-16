Норкин заставил народ хохотать смелой шуткой про QR-код

Норкин заставил народ хохотать смелой шуткой про QR-код
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий рассказал анекдот на злобу дня

Российские власти продолжают вести ожесточенную борьбу с распространением COVID-19 по территории нашей страны. Вскоре в России начнет действовать тотальная система QR-кодов. Эту важную тему не мог обойти своим вниманием известный телеведущий Андрей Норкин. По традиции он разбавил серьезные обсуждения юмористической байкой.

В студии полюбившейся россиянам политической телепередачи "Место встречи" эксперты побеседовали на тему введения системы проверки сертификатов на транспорте и практически во всех остальных общественных местах.

Норкин решил поделиться с присутствующими личной историей получения QR-кода. Оказалось, телеведущий укололся второй дозой вакцины примерно неделю назад и уже должен стать счастливым обладателем сертификата. Однако на портале госуслуг заветный штрих-код так и не появился.

Андрей подчеркнул, что с пониманием относится к сбоям и проволочкам в системе, так как механизм вынужден обслуживать практически всю страну и, разумеется, где-то может подтормаживать. Однако журналист не преминул поделиться анекдотом на эту тему:

"Нашел отличное определение электронной очереди в нашей стране. Это когда человек обязан пройти регистрацию на портале госуслуг, чтобы обзавестись талончиком. А потом эту бумажку нужно обязательно распечатать, иначе негде будет записать номер живой очереди".

Шутка на злобу дня заставила всю студию покатиться от смеха.

К слову, недавно Норкин, который славится отличным чувством юмора, описал политику украинского государства крылатой фразой из знаменитой советской кинокомедии "Афоня".

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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