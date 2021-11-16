Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы после работ на Красной Пресне

Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы после работ на Красной Пресне
Фото: mos.ru
Главная задача – сделать улицу комфортной для пешеходов

Историческая Москва преображается. В этом году в порядок привели улицу Красная Пресня. В планах благоустройства на 2022 год – Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки.

На Конюшковской улице сохранилось много архитектурных памятников, но прогуливаться здесь неудобно: потрескавшиеся узкие тротуары, хаотично припаркованные автомобили портят весь вид.

"Основная цель благоустройства – сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов",

– подчеркнул в своем блоге мэр Сергей Собянин, рассказывая о планах на будущий год. В частности, неподалеку от Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход. Покрытие тротуаров обновят, установят лавочки, высадят кустарники, оборудуют новые остановочные павильоны для общественного транспорта.

Изображения, иллюстрирующие проект, мэр опубликовал на своей странице. Но прежде, чем воплощать задумку в жизнь, власти хотят узнать мнение москвичей, в первую очередь, местных жителей. Для этого на портале "Активный гражданин" запущено специальное голосование.

Напомним, ранее в "Активном гражданине" стартовало онлайн-обсуждение плана благоустройства парка "Яуза", участка Битцевского леса и других важных для города проектов.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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