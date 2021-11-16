Суд над обвиняемым в массовом убийстве детей может начаться в декабре

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности. К таким выводам пришли эксперты психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга, сообщил бывший защитник обвиняемого Владимир Богдан.

По словам юриста, его наняли родители Галявиева, когда в июне 2021 г. эксперты НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского сочли молодого человека невменяемым. Но повторная экспертиза, которую провели в Санкт-Петербурге, показала, что Галявиев, атакуя школу, осознавал свои действия и способен за них отвечать.

После этого обвиняемый отказался от нанятого родителями адвоката, предпочтя государственного защитника по назначению, сообщает "Коммерсант". Богдан допускает, что это решение его бывший подзащитный принял "не совсем добровольно", и намерен обратиться в суд.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с купленным заранее ружьем с самодельной бомбой и открыл огонь. В результате погибли семеро учеников 8 "А" класса и два учителя, более 20 детей и взрослых получили ранения. Сам молодой человек сдался полиции, а на допросе объявил себя богом.

Сейчас Галявиев находится в СИЗО-1 Казани. Дело может быть передано в суд в декабре 2021 года.