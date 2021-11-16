Новую заявку могут рассматривать до 4 месяцев

Германия временно остановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток – 2", пишут СМИ.

Сообщается, что оператор Nord Stream 2 AG намерен создать в Германии дочернюю компанию для немецкой части магистрали. Процесс сертификации возобновят, когда создание "дочки" завершится.

Как стало известно, рассматривать новую заявку на сертификацию российского газопровода могут до 4 месяцев – с того момента, как будет передан весь пакет документов.

"...сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии",

– говорится в заявлении немецкого регулятора.

Ранее сообщалось, что две украинские компании допущены к сертификации "Северного потока – 2".