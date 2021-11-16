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Эксперты Минтруда определились с выходными и праздничными днями на будущий, 2022 год. Так, полюбившийся россиянам длинный период новогодних праздников продлится с 31 декабря по 9 января. Всего в первый зимний месяц грядущего года жители будут отдыхать 15 дней.
А вот последний зимний месяц подарит россиянам девять нерабочих дней, включая праздничное 23 февраля.
В марте длинные выходные продлятся с 6 по 9 число. Любимые майские праздники, как обычно, разделены на два периода: с 1 по 3 и с 7 по 10 числа.
Следующие удлиненные нерабочие дни наступят уже в июне – россияне смогут отдохнуть с 11 по 13 июня. Потом такая возможность представится только в последний осенний месяц. Ноябрьские праздники установлены на даты с 4 по 6 числа.
Таким образом, в следующем году граждане нашей страны будут отдыхать целых 118 дней.
К слову, недавно опытный экономист Андрей Колганов рассказал, что ожидать россиянам в грядущем году.
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