В январе жители страны забудут о работе на целых 15 дней

Эксперты Минтруда определились с выходными и праздничными днями на будущий, 2022 год. Так, полюбившийся россиянам длинный период новогодних праздников продлится с 31 декабря по 9 января. Всего в первый зимний месяц грядущего года жители будут отдыхать 15 дней.



А вот последний зимний месяц подарит россиянам девять нерабочих дней, включая праздничное 23 февраля.

В марте длинные выходные продлятся с 6 по 9 число. Любимые майские праздники, как обычно, разделены на два периода: с 1 по 3 и с 7 по 10 числа.

Следующие удлиненные нерабочие дни наступят уже в июне – россияне смогут отдохнуть с 11 по 13 июня. Потом такая возможность представится только в последний осенний месяц. Ноябрьские праздники установлены на даты с 4 по 6 числа.

Таким образом, в следующем году граждане нашей страны будут отдыхать целых 118 дней.

К слову, недавно опытный экономист Андрей Колганов рассказал, что ожидать россиянам в грядущем году.