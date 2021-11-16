В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

На границе Белоруссии начались столкновения мигрантов с польскими силовиками. Несколько беженцев во вторник, 16 ноября, перелезли заграждение из сетки. В ответ поляки включили водометы.

На видеокадрах видно, как водометная установка бьет не только по группе людей, попытавшихся прорваться на территорию ЕС, но и по лагерю мигрантов, в том числе по палаткам и кострам, у которых грелись люди. В их сторону также летят гранаты, пугающие детей громкими взрывами.

"Водометы, газ и светошумовые гранаты обрушились на белорусскую сторону границы. Людей поливают водой при минусовой температуре",

– сообщает обстановку на белорусско-польской границе телеграм-канал Mash.

По данным корреспондента РИА "Новости", у погранперехода "Брузги" польские правоохранители применили против мигрантов, кидающихся камнями через границу, слезоточивый газ.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по миграционному кризису и назвал главной задачей Минска удержание ситуации от вооруженного столкновения. Он подчеркнул, что пока не отдавал приказа армии РБ подтягиваться к границе, хотя с польской стороны выстроили 14 тысяч силовиков и военную технику.