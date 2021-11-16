Партнерская сеть Медиагруппы "Патриот" включает 117 СМИ

Влияние Медиагруппы "Патриот" на информационном рынке усиливается буквально с каждым днем

В партнерскую сеть уже входят 117 СМИ из 47 регионов России.

Взаимодействие с другими изданиями позволяет получать как можно больше новостей даже из самых отдаленных уголков страны, отмечает глава медиагруппы Александр Христофоров.

"При этом медиагруппа не планирует останавливать свое расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития – это объединение под эгидой медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав медиагруппы городских пабликов из каждого города России", – добавил он.

География партнерства охватывает Россию от Владивостока до Калининграда. Оперативный обмен новостями позволяет формировать полную информационную картину.

Медиагруппа "Патриот" была создана 1 октября 2019 года. В этот день Федеральное агентство новостей и издания "Экономика Сегодня", "Народные Новости" и "Политика Сегодня" объявили о ее формировании.