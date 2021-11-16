Эксперт по паранормальному уверена, что супругов не сломят никакие трудности

Экстрасенс Салли Морган, которая в свое время была духовным наставником принцессы Дианы, сделала предсказание о браке принца Гарри и Меган Макрл. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Как рассказала Морган в своей книге, впервые она встретилась с Гарри, когда ему было около семи лет. Во второй раз Салли и наследник леди Ди пересеклись в 2006 году во время костюмированной вечеринки в Кенсингтонских садах. Герцог Сассекский сразу узнал ее, однако тогда он не решился начать откровенный разговор.

В итоге Гарри собрался с мыслями и позвонил экстрасенсу. Это произошло примерно восемь лет назад. Разговор он начал с вопроса о настоящих причинах смерти принцессы Дианы.

Напомним, "Королева людских сердец" умерла 31 августа 1997 года. Вместе со своим избранником Доди аль-Файедом леди Ди попала в автокатастрофу во Франции. Водитель и возлюбленный принцессы погибли на месте. Саму Диану экстренно госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась в больнице.

Гарри и Салли общались по телефону примерно 45 минут. Морган, отвечая на вопрос о гибели принцессы Уэльской, отметила, что герцогу Сассекскому стоит позвонить своей тете Саре Маккоркодейл. Дело в том, что эксперт по паранормальному предсказала женщине смерть Дианы.

Во время разговора Гарри поинтересовался, какое будущее ждет его брата принца Уильяма. Экстрасенс заявила, что он станет королем Великобритании.

Сын принцессы Дианы поднял вопрос, касающийся его личной жизни. Морган предсказала, что он свяжет себя узами брака с темноволосой женщиной. Примечательно, что в то время Гарри еще не знал Меган.

Салли уверена, что брак герцогов Сассекских будет крепким. Никакие трудности и преграды не спровоцируют их разрыв.

Ранее стало известно о том, что королевская семья терроризировала Гарри из-за супруги.