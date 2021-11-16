Объем месторождения еще предстоит оценить

Решить проблему дефицита пресной воды в Крыму поможет находка геологов, изучавших дно Азовского моря. Исследования показали, что под акваторией располагаются запасы воды, пригодной для питья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, от геологов, работавших на Азовском море, поступили хорошие новости.

"Найдено несколько пластов. Часть воды – с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая",

– приводит РИА "Новости" слова Хуснуллина. Из-за начавшегося сезона штормов работы в акватории пришлось приостановить, но весной они будут возобновлены. Теперь ученым предстоит ответить на вопрос, каков объем подводного резервуара и на каком расстоянии от берега он начинается.

Ранее эксперт раскритиковал план Росгеологии по бурению скважин для добычи питьевой воды из-под дна Азовского моря. По его оценке, очень скоро пресные подземные воды смешаются с морскими, и вода станет соленой. К поиску питьевых источников в акватории Россия приступила весной текущего года.

Проблема с водоснабжением на полуострове возникла после 2014 года, когда Киев перекрыл Северо-Крымский канал, куда поступала вода из Днепра.