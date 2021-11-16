Чем опасен сухой воздух в помещении: врачи рассказали

Иммунитет оказывается под ударом

Подмосковные медики разъяснили, какие негативные последствия несет за собой сухой воздух в помещении. Соответствующая статья появилась на сайте регионального Минздрава.

По словам экспертов, влажность должна держаться на уровне 40-60%. Более низкие показатели приводят к тому, что человек быстрее устает и чувствует недомогание. Ему становится сложнее сконцентрировать внимание на чем-то важном.

Из-за сухого воздуха снижается общий иммунитет. Подобные неблагоприятные условия особенно опасны для детей, пенсионеров и людей с заболеваниями дыхательных путей.

Сухость в помещении провоцирует также снижение способности слизистой носоглотки защищать организм от различных инфекций. Как итог – простудные заболевания возникают намного чаще, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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