В интернет попали кадры с закрытого мероприятия в Киевсовете

Банальной пьянкой с мордобоем завершилось в Киевском совете мероприятие, на котором присутствовали народные избранники украинцев. Видеокадры, опубликованные телеграм-каналом "Инсайдер.ua" прислал очевидец событий.

В объектив камеры попал столик, где нардепы дружно распивали спиртные напитки и бурно общались. При этом член партии "Слуга народа" Владислав Трубицын весьма крепко обнимал даму, в которой авторы канала опознали жену министра иностранных дел Украины Евгению Кулеба, возглавляющую фракцию "Слуги народа" в Киевсовете.

Затем между участниками застолья произошел какой-то конфликт. Как сообщается, Трубицын "приревновал" Кулебу к депутату от партии "Единство" Ярославу Федоренко и попытался его ударить.

Однако в дело вмешался принятый алкоголь: замахнувшись, Трубицын не удержался на ногах и рухнул на пол, попутно уронив единственную даму в их компании.

"Вот так, пока вы заняты мыслями как оплатить драконовские тарифы зеленой власти, депутаты от Слуг, прямо в помещении, где они должны работать на благо жителей, бухают, висят и дерутся",

– прокомментировал автор публикацию в телеграм-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу пародий, которые делал на него нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский. По словам бывшего боксера, "шутки ниже пояса" его не впечатлили.

Летом в СМИ Украины муссировались слухи, что между президентом и мэром столицы пробежала черная кошка, поэтому Зеленский ждет повода отправить Кличко в отставку.