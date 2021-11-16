Польский полицейский получил серьезную травму головы на границе с Белоруссией

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Польская полиция заявила о том, что из-за стычки с мигрантами на границе с Белоруссией серьезно пострадал один из правоохранителей. Соответствующая публикация появилась в "Твиттер".
Напомним, ранее стало известно, что беженцы попытались прорваться на территорию Польши. Полицейские из Республики применили слезоточивый газ и водометные установки, в то время как в них самих бросали камни.
Польская сторона акцентировала внимание на том, что нападения мигрантов были одобрены Белоруссией. В результате стычки у одного из стражей правопорядка диагностировали перелом костей черепа.
Пострадавшего уже увезли на скорой. Его поместят в одну из польских больниц.
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