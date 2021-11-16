Польский полицейский получил серьезную травму головы на границе с Белоруссией

продолжениеЛавров ответил усмотревшему в Москве пункт отправки мигрантов президенту Литвы
Стража правопорядка забрали в больницу

Польская полиция заявила о том, что из-за стычки с мигрантами на границе с Белоруссией серьезно пострадал один из правоохранителей. Соответствующая публикация появилась в "Твиттер".

Напомним, ранее стало известно, что беженцы попытались прорваться на территорию Польши. Полицейские из Республики применили слезоточивый газ и водометные установки, в то время как в них самих бросали камни. 

Польская сторона акцентировала внимание на том, что нападения мигрантов были одобрены Белоруссией. В результате стычки у одного из стражей правопорядка диагностировали перелом костей черепа.

Пострадавшего уже увезли на скорой. Его поместят в одну из польских больниц. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре

В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей