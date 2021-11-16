Польский полицейский получил серьезную травму головы на границе с Белоруссией

Стража правопорядка забрали в больницу

Польская полиция заявила о том, что из-за стычки с мигрантами на границе с Белоруссией серьезно пострадал один из правоохранителей. Соответствующая публикация появилась в "Твиттер".

Напомним, ранее стало известно, что беженцы попытались прорваться на территорию Польши. Полицейские из Республики применили слезоточивый газ и водометные установки, в то время как в них самих бросали камни.

Польская сторона акцентировала внимание на том, что нападения мигрантов были одобрены Белоруссией. В результате стычки у одного из стражей правопорядка диагностировали перелом костей черепа.

Пострадавшего уже увезли на скорой. Его поместят в одну из польских больниц.