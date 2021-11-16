О жизни пожилых москвичей снимут художественный фильм

О жизни пожилых москвичей снимут художественный фильм
Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Роли сыграют как известные актеры, так и реальные жители города

Как живут сегодня пенсионеры в Москве и какую роль в этом сыграло участие в проекте "Московское долголетие", станет известно после премьеры полнометражного художественного фильма, съемки которого уже идут. Премьера запланирована на декабрь, рассказал замглавы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В основу фильма легли реальные истории участников проекта "Московское долголетие". Четыре новеллы, связанные одной сюжетной линией, повествуют о том, как можно жить в "серебряном возрасте". Они доказывают, что выход на пенсию – это не финал, а начало нового насыщенного этапа.

В фильме сыграют пожилые москвичи, приславшие свои видео на кастинг, а также известные профессиональные актеры: Александр Олешко, Анна Ардова, Родион Газманов, Ольга Кузьмина, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров.

Съемки фильма проходят в рамках ежегодного театрального фестиваля "Серебряная астра" проекта "Московское долголетие". Фестиваль стартовал в 2019 году. Записи спектаклей-победителей можно посмотреть на YouTube-канале проекта "Московское долголетие". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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