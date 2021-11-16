В России увеличили пособие по безработице

Условия для выплат остаются прежними

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице на следующий год. Теперь он должен составить 12 792 рубля, говорится в тексте документа.

Как указывает источник, установление указанного размера должно произойти в первые три месяца периода выплат пособий.

Минтруд напомнил для представителей СМИ, что в этом году максимальный размер пособия составляет 12130 рублей. Условия для их выплат такие же, как и раньше. В первый трехмесячный срок после регистрации в качестве безработного лицо может рассчитывать на 75% заработка (но не выше размера размера пособия), во второй – на 60 процентов.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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