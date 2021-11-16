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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице на следующий год. Теперь он должен составить 12 792 рубля, говорится в тексте документа.
Как указывает источник, установление указанного размера должно произойти в первые три месяца периода выплат пособий.
Минтруд напомнил для представителей СМИ, что в этом году максимальный размер пособия составляет 12130 рублей. Условия для их выплат такие же, как и раньше. В первый трехмесячный срок после регистрации в качестве безработного лицо может рассчитывать на 75% заработка (но не выше размера размера пособия), во второй – на 60 процентов.
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