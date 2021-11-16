В московском метро обновят навигацию к открытию 10 станций БКЛ

В московском метро обновят навигацию к открытию 10 станций БКЛ
Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
При необходимости сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут построить маршрут с учетом новых станций

Московский метрополитен готовится к открытию новых 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", "Каховская". К этому событию решено обновить элементы навигации в метро, чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, впервые будет введен в эксплуатацию столь большой участок метро, где к тому же из 10 станций пять будут пересадочными. Чтобы москвичам и гостям столицы сразу стали понятны новые возможности, в вагонах и на станциях разместят более 30 тысяч новых схем подземки и 59 тысяч указателей.

На новом участке БКЛ установят 918 лайтбоксов, которые помогут спланировать маршрут, найти нужные выходы и пересадки, а также остановки наземного транспорта.

"В день запуска участка БКЛ будет работать аудиоинформирование: на эскалаторах и в вагонах поездов начнут сообщать об открытии новых станций",

– сообщил Ликсутов. Он добавил, что при необходимости сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут построить маршрут с учетом новых станций.

По плану, БКЛ будет состоять из 31 станции, 19 из которых будут пересадочными на другие линии подземки, МЦК или пригородные электрички. Новые 10 станций на западном, юго-западном и южном участках БКЛ откроются для пассажиров в самое ближайшее время – их технический пуск состоялся еще в сентябре.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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