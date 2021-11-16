Стало хуже: Саакашвили почти не встает с кровати

Стало хуже: Саакашвили почти не встает с кровати
Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Фигурант заявил, что его анализы оставляют желать лучшего

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Однако политик отказывается от получения необходимых медицинских услуг, не соглашаясь с необходимостью в переводе в пенитенциарное учреждение, где ему могла бы оказать помощь, сообщила 16 ноября уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила в "Телеграм", что так и не получила ответа после просьбы встретиться с главой учреждения и главврачом тюрьмы, где заключен фигурант.

Денисова также указала в своей публикации, что получила письмо от Саакашвили, переданное его юристом. В обращении политик заявил, что уже третьи сутки не может подняться с кровати – у него на это почти не осталось никаких сил, а результаты анализов становятся все хуже.

В палате заключенного ответствует медобородувание, не предусмотрен даже вызов медика по кнопке. Личный врач к Саакашвили не допускается.

До этого Денисова указывала, что прибыла в Грузию для посещения заключенного. 16 ноября она сообщила в Сети, что администрация отказала ей во встрече с Саакашвили, позднее она решила встретиться с администрацией учреждения и главным врачом тюремного медучреждения в Глдани.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили ответил резким отказом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который обратился в Тбилиси с просьбой о допуске к заключенному. Главе Незалежной указали, что фигурант содержится на равных условиях с остальными заключенными тюремного учреждения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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