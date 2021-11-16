Украинский суд вызвал Цукерберга после жалобы одного из мэров

Украинский суд вызвал Цукерберга после жалобы одного из мэров
Марк Цукерберг. Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Американского медиамагната признали соответчиком по иску от местного политика

Коростенский суд Житомирской области вынес решение о привлечении владельца американской холдинговой компании Meta Марка Цукерберга к соответчикам по иску мэра Овруча Ивана Коруда, который подал ранее заявление о защите чести и достоинства. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября.

Как отмечает источник, резидента США привлекали в качестве соответчика в деле, возбужденном после иска главы города к Алексею Кравчуку. Заседание должно состояться уже в начале декабря, пишут "Известия", ссылаясь на украинское издание "Главком" (заблокировано в Российской Федерации – прим. ред.).

Согласно приведенным данным, два года назад Коруд обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал привлечь к ответственности представителя партии "Свобода" в регионе Алексея Кравчука. Последний, по словам истца, распространил в социальной сети сведения, унижающие его честь и достоинство. Коруд также потребовал стереть сведения, опубликованные ответчиком в "Фейсбук".

Ранее популяризатор отечественной космонавтики Виталий Егоров оказался перед угрозой блокировки на своей странице в "Фейсбук". Модераторов социальной сети возмутило, что россиянин посвятил пост росписи ракеты-носителя "Союз-2.1а" под хохлому. Администраторы сочли слово "хохлома" оскорбительным для населения Украины и приняли решение о блокировке поста блогера. Однако после того, как Егоров разъяснил ситуацию и осветил ее, модераторы принесли извинения пострадавшему от интернет-цензуры пользователю. Блогер отметил, что пост ему в итоге вернули.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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