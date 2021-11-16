После смерти хозяина собака осталась запертой на балконе

За судьбу животного переживают интернет-пользователи

Жители подмосковного города Одинцово узнали о том, что в доме, расположенном по улице Говорова, 18, на балконе одной из квартир заперта собака.

Тревожная новость появилась на сайте "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте". Интернет-пользователь сообщил, что хозяин питомца скончался. В минувший понедельник тело мужчины забрали. Собака породы ротвейлер по какой-то причине осталась на балконе.

По словам местного жителя, животное не ело и не пило уже две недели. В Сети начали переживать на судьбу ротвейлера.

Кто-то посоветовал обратиться за помощью к волонтерам. Некоторые напомнили, что собаки данной породы часто бывают агрессивными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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