За судьбу животного переживают интернет-пользователи

Жители подмосковного города Одинцово узнали о том, что в доме, расположенном по улице Говорова, 18, на балконе одной из квартир заперта собака.

Тревожная новость появилась на сайте "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте". Интернет-пользователь сообщил, что хозяин питомца скончался. В минувший понедельник тело мужчины забрали. Собака породы ротвейлер по какой-то причине осталась на балконе.

По словам местного жителя, животное не ело и не пило уже две недели. В Сети начали переживать на судьбу ротвейлера.

Кто-то посоветовал обратиться за помощью к волонтерам. Некоторые напомнили, что собаки данной породы часто бывают агрессивными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".