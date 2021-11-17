На помощь придут резервные копии чатов

Иногда бывает так, что важные сообщения случайно удаляются из "Вотсап". Многие уверены в том, что восстановить нужные переписки больше не получится. Однако это не так. Журналисты из издания The Sun рассказали, как вернуть исчезнувшую из чата информацию.

Эксперты акцентировали внимание на том, что удаленные сообщения продолжают храниться в памяти смартфона. Чтобы извлечь их оттуда, нужно для начала отправить "Вотсап" в корзину. После того, как мессенджер будет стерт с телефона, заново скачайте данное приложение.

Процесс входа в систему предполагает, что вы можете воспользоваться опцией восстановления резервных копий. Речь идет о старых переписках, которые уже успели сохраниться в системе. Как только вы получите доступ к своему профилю, удаленные сообщения автоматически появятся в чатах.

Восстановить пропавшие СМСки можно и с помощью журнала уведомлений, который имеется на устройстве. Для этого должно быть соблюдено одно условие – владелец смартфона взаимодействовал со всплывающим окошком, оповещающем о новом сообщении. Однако необходимо помнить, что, перезагружая телефон, вы сбрасываете реестр уведомлений.

Резервные копии чатов и всех сообщений в "Вотсап" создаются каждый день в районе двух часов ночи по местному времени. Если пользователь мессенджера захочет установить другое время для данной опции, то он может сделать это в настройках, передает МИР24.