Стало известно о плохом состоянии королевы Елизаветы

Стало известно о плохом состоянии королевы Елизаветы
Елизавета II. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Монарх начала пропускать важные мероприятия

Все британское королевство с замиранием сердца отслеживает новости о состоянии здоровья Ее Величества Елизаветы II. К сожалению, последние сообщения не обнадеживают. Глава Букингемского дворца впервые за несколько десятилетий не смогла лично выступить на обращении к синоду.

На протяжении всех 69 лет правления Елизавета никогда не пропускала это торжественное мероприятие. Монарх лично произносила речь, обращаясь к Генеральному синоду Англиканской церкви. Однако сейчас она чувствует себя плохо и не в состоянии исполнить эту королевскую обязанность. Вместо Елизаветы выступил ее младший наследник принц Эдвард.

Представитель королевского дома объяснил, что его августейшей матери нездоровится, поэтому она решила остаться дома в своих покоях. До этого королева отказалась присутствовать на важной для страны церемонии в честь Дня памяти павших. Как отмечает британское издание Daily Mail, все эти признаки говорят о неутешительном развитии событий: судя по всему, эпоха выдающейся представительницы голубых кровей подходит к концу.

Принц Эдвард передал синоду послание королевы. В нем Елизавета напомнила, что ничто не длится вечно, и нет человека, который мог бы замедлить ход времени. При этом королева подчеркнула, что некоторые вещи навсегда остаются незыблемыми. Речь идет о религии, святом учении Иисуса Христа.

Эдвард сообщил присутствующим, что королева очень переживает, что не смогла лично прибыть на важное мероприятие, отмечает РИА ФАН.

К слову, недавно стало известно о странной традиции британской королевы. Оказалось, монаршая особа с излишним вниманием заботится о том, чтобы все ее гости остались сытыми.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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