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За год возведение новых многоквартирных домов остановилось – это коснулось 43 российских городов, в числе которых не только крупнонаселенные, но и с численностью около 100 тысяч человек. Как пишут "Известия", причинами могли стать несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, проблемы с проектным финансированием и отсутствием свободной земли.
Снижение строительства новостроек сильно затронуло Московскую, Кемеровскую области, а также Краснодарский и Ставропольские края. Чаще всего застройщики не возводят новые дома из-за покупательской способности населения, считает президент ГК "Основа" Алексей Ручьев – люди уезжают на заработки в те места, где платят больше.
Общее количество городов без новостроек увеличилось до 812, пишет телеканал "360". Всего объем текущего строительства составил 90,4 миллиона квадратных метров против 92,4 миллионов в прошлом году.
Тем не менее, в России установлена национальная цель по объему ввода нового жилья – к 2030 году, согласно плану, показатели должны дорасти до 120 миллионов квадратов в год.
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