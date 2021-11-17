Жилье не строится по ряду проблем

За год возведение новых многоквартирных домов остановилось – это коснулось 43 российских городов, в числе которых не только крупнонаселенные, но и с численностью около 100 тысяч человек. Как пишут "Известия", причинами могли стать несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, проблемы с проектным финансированием и отсутствием свободной земли.

Снижение строительства новостроек сильно затронуло Московскую, Кемеровскую области, а также Краснодарский и Ставропольские края. Чаще всего застройщики не возводят новые дома из-за покупательской способности населения, считает президент ГК "Основа" Алексей Ручьев – люди уезжают на заработки в те места, где платят больше.

Общее количество городов без новостроек увеличилось до 812, пишет телеканал "360". Всего объем текущего строительства составил 90,4 миллиона квадратных метров против 92,4 миллионов в прошлом году.

Тем не менее, в России установлена национальная цель по объему ввода нового жилья – к 2030 году, согласно плану, показатели должны дорасти до 120 миллионов квадратов в год.