Перечень территорий за многие годы не раз претерпевал изменения

Эксперты российского кабинета министров составили новый список районов Крайнего Севера и земель, которые приравнены к ним.



В правительстве напомнили, что соответствующий перечень впервые был утвержден в начале 1990-х годов и позже много раз менялся. Сейчас специалисты решили навести порядок в этом деле и выпустили новый список.

Так, в перечень попали некоторые алтайские, карельские, бурятские, забайкальские, красноярские, хабаровские, архангельские, иркутские, сахалинские и тюменские земли, а также другие территории. Якутия, Камчатка и некоторые другие субъекты полностью отнесены к Крайнему Северу, пишет МИР24.