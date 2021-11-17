Какие районы относятся к Крайнему Северу: кабмин обновил список

Перечень территорий за многие годы не раз претерпевал изменения

Эксперты российского кабинета министров составили новый список районов Крайнего Севера и земель, которые приравнены к ним.

В правительстве напомнили, что соответствующий перечень впервые был утвержден в начале 1990-х годов и позже много раз менялся. Сейчас специалисты решили навести порядок в этом деле и выпустили новый список.

Так, в перечень попали некоторые алтайские, карельские, бурятские, забайкальские, красноярские, хабаровские, архангельские, иркутские, сахалинские и тюменские земли, а также другие территории. Якутия, Камчатка и некоторые другие субъекты полностью отнесены к Крайнему Северу, пишет МИР24.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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