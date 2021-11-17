Многие слова болгарской ясновидящей сбывались

Знаменитая слепая прорицательница из Болгарии покинула этот мир еще в конце прошлого века. Однако многие ее предсказания до сих пор не расшифрованы. При этом Ванга пользуется огромным авторитетом у людей, которые верят в паранормальные явления. Действительно, многие слова медиума оказались пророческими. Среди прочего, Ванга предсказала, что нашу планету ждет новая пандемия.



Напасть окажется весьма оригинальной. Некий неведомый недуг будет превращать молодых людей в стариков. Парни и девушки станут на глазах терять свою молодость, превращаясь в старцев. По мнению ясновидящей, страшная болезнь мгновенной старости атакует человечество примерно в 2088-м году. Это значит, что новая эпидемия опасного заболевания обрушится на Россию примерно через семь десятилетий.

Впрочем, Ванга сразу обнадежила людей, заявив, что медицинские специалисты смогут найти лекарство от этого недуга. Разумеется, многие жители планеты серьезно пострадают от страшной пандемии, кто-то даже умрет. Болгарская прорицательница особо отмечала, что мгновенная старость будет приходить вместе с резким подрывом иммунной защиты организма.

Однако же лекарство все же будет найдено, а это значит, что всеобщего апокалипсиса удастся избежать. Предсказание знаменитой прорицательницы приводят журналисты "Пятого канала".

К слову, недавно внимательные эксперты обнаружили в романе Федора Михайловича Достоевского предсказание о пандемии коронавирусной инфекции. Речь идет о культовом произведении знаменитого писателя "Преступление и наказание".