Лукашенко напомнили скандальное высказывание о Меркель и Путине

Лукашенко напомнили скандальное высказывание о Меркель и Путине
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
продолжениеБелорусских силовиков обвинили в участии в миграционном кризисе
Президент Белоруссии ведет себя по отношению к и.о. канцлера Германии весьма противоречиво, считает эксперт

Состоявшийся телефонный разговор между Ангелой Меркель и Александром Лукашенко ряд политологов сочли фактически признанием легитимности белорусского президента, несмотря на то, что в официальном извещении немецев о прошедших переговорах его назвали "господином", без указания официального статуса. Другие пришли к выводу, что канцлер пожертвовала собой ради спасения европейских государств – из-за ухода с поста терять ей уже нечего. Особенно в свете скандальных высказываний белорусского лидера о ее персоне. Политолог Эльвира Мирсалимова в беседе с ИА Regnum указала на противоречивое отношение главы РБ к лидеру ФРГ по международным вопросам.

По ее словам, не так давно Лукашенко даже с трудом мог вспомнить фамилию канцлера. Во время "Большого разговора" он обозвал ее "Муркель", хотя до этого лично встречал ее в Белоруссии, дарил цветы, а после отвешивал комплименты, называя политического деятеля "волчицей", без которой Евросоюзу не справиться. 

Более того, в прошлом году во время визита Мишустина в РБ Лукашенко заявил, что Меркель нелестно высказывалась в адрес российского президента – якобы в секретных переговорах с Варшавой, которые перехватила белорусская разведка, она хотела "отбить желание у Путина вмешиваться в дела Беларуси". 

"В связи с этим возникают вопросы о геополитических раскладах, о значении фигур, об их ценности и назначениях", – отметила политолог.

Эксперты полагают, что во время прошедших телефонных переговоров немецкой и белорусской сторонам удалось договориться о неком компромиссе по миграционному кризису, и из-за этого часть беженцев уже убрали с границы. Однако о каких именно договоренностях идет речь – неизвестно.

Источник: Regnum
Роман ИГНАТОВ
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