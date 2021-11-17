Судебная система в РФ требует коррекции: что пора сделать

Развитая судебная система в стране – залог стабильной жизни граждан и инвестиционной привлекательности для бизнеса. В России, однако, работа судов вызывает немало нареканий. Конкретные меры, как улучшить качество и скорость рассмотрения дел, предлагает предприниматель и общественный деятель, автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов.

Изучив данные из разных стран мира, Давыдов пришел к выводу, что судопроизводство в РФ имеет сильные стороны. В частности, квалификация российских судей не уступает европейским, а по уровню информатизации и по скорости рассмотрения гражданских (в том числе коммерческих) дел наши суды по праву возглавляют мировые рейтинги.

Но есть и провальные стороны. Например, зарплата начинающего судьи в РФ составляет около 15,5 тыс. евро в год. Тогда как даже в Черногории она выше 21 тыс. евро, а в Румынии почти 45 тысяч. Поэтому талантливая молодежь все реже стремится посвящать себя этой профессии, судей становится меньше. При этом количество исков в России растет год от года.

Чтобы профессия судьи вновь стала уважаемой и почетной, а работа судебной системы более эффективной, Давыдов предлагает, в первую очередь, поднять зарплату сотрудникам судов и внедрить систему премирования: за сверхурочную работу, за повышение квалификации, за качество правосудия, за рассмотрение дел на иностранном языке.

Деньги на такую статью расходов можно получить за счет увеличения размера судебных пошлин – в РФ они довольно низкие даже по сравнению со странами, близкими нам по уровню жизни. К примеру, в России при взыскании задолженности в размере 3000 евро пошлина составляет 75 евро, тогда как в Сербии 145 евро, в Турции 207 евро, в Латвии 353 евро.

Еще одним шагом к повышению эффективности российской судебной системы может стать внедрение практики "ночных судов". Они подойдут для мелких правонарушений, штрафов за ПДД, исков по семейно-бытовым вопросам. Обычно такие дела рассматриваются за одно заседание, но гражданам приходится отпрашиваться с работы, чтобы прийти в суд. А из-за общей "очереди" порой нужно неделями ждать решения довольно простого вопроса.

Если рассматривать такие дела в ранние утренние часы, вечерние или ночные, а также в выходные, гражданам станет удобнее лично участвовать в процессе. Дела будут решаться быстрее. По некоторым вопросам можно будет вообще добиться рассмотрения в день подачи заявления.

Практика "ночных судов" в Сингапуре внедрена с 1992 года. Сейчас она действует в Казахстане, США, Великобритании. Статистика свидетельствует – нагрузка на судей сразу становится меньше, и они могут больше времени уделять действительно сложным процессам.

А как быть с истцами и ответчиками, которые намеренно затягивают процесс? На этот счет у Давыдова тоже есть идея.

"Необходимо определить "бесплатное" количество дней, которое может занимать слушание в рамках инстанции, и назначить пошлину за каждый дополнительный день/час слушания в зависимости от суммы иска",

– предлагает предприниматель. Это, по его мнению, мотивирует стороны инициировать дело, когда они сами будут к нему максимально подготовлены, а любую задержку оплатит тот, по чьей вине она вызвана.

В результате работа судов будет оптимизирована. Судьи станут более мотивированы к профессиональному росту и, что немаловажно, получат такую возможность. Это положительно скажется на качестве и скорости выносимых решений, соответственно, граждане и бизнес почувствуют себя более защищенными.

В целом это положительно скажется на инвестиционной привлекательности страны, что позволит реализовать важные для экономики проекты. Отметим, что предлагаемая реформа не требует значительных бюджетных вливаний. Но на первоначальном этапе участие государства необходимо, чтобы внести соответствующие поправки на законодательном уровне. Далее система начнет работать и приносить плоды. Дмитрий Давыдов надеется на то, что государство обратит внимание на эту инициативу и окажет ей должную законодательную поддержку.

Подробнее ознакомиться с данной инициативой, а также другими предложениями предпринимателя Дмитрия Давыдова можно на сайте 20idei.ru.