Эпидемиолог предупредил о появлении новых смертоносных вирусов

Могут погибнуть миллиарды человек

Мясо домашних животных и птиц может стать источником опасных вирусов, с которыми ранее не встречалось человечество. Такую позицию высказал эпидемиолог Роб Уоллес.

Ужасные условия на фермах, в которых содержатся животные, спровоцируют развитие новых эпидемий. В результате погибнут миллиарды жителей Земли, передает портал Dir.bg.

Часто домашний скот держат в тесных помещениях, не имеющих доступа на улицу. Благодаря этому болезнь может легко передаваться от одного четвероногого к другому.

По словам Уоллеса, число и виды проникающих в организм человека патогенов увеличатся. Главным источником различных зараз станут как раз продукты промышленного животноводства и домашней птицы, сообщает "Радио 1"

Источник: Портал Dir.bg ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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