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Мясо домашних животных и птиц может стать источником опасных вирусов, с которыми ранее не встречалось человечество. Такую позицию высказал эпидемиолог Роб Уоллес.
Ужасные условия на фермах, в которых содержатся животные, спровоцируют развитие новых эпидемий. В результате погибнут миллиарды жителей Земли, передает портал Dir.bg.
Часто домашний скот держат в тесных помещениях, не имеющих доступа на улицу. Благодаря этому болезнь может легко передаваться от одного четвероногого к другому.
По словам Уоллеса, число и виды проникающих в организм человека патогенов увеличатся. Главным источником различных зараз станут как раз продукты промышленного животноводства и домашней птицы, сообщает "Радио 1".
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