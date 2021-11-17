Могут погибнуть миллиарды человек

Мясо домашних животных и птиц может стать источником опасных вирусов, с которыми ранее не встречалось человечество. Такую позицию высказал эпидемиолог Роб Уоллес.

Ужасные условия на фермах, в которых содержатся животные, спровоцируют развитие новых эпидемий. В результате погибнут миллиарды жителей Земли, передает портал Dir.bg.

Часто домашний скот держат в тесных помещениях, не имеющих доступа на улицу. Благодаря этому болезнь может легко передаваться от одного четвероногого к другому.

По словам Уоллеса, число и виды проникающих в организм человека патогенов увеличатся. Главным источником различных зараз станут как раз продукты промышленного животноводства и домашней птицы, сообщает "Радио 1".